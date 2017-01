Misericórdia de Lamego promove convívio entre gerações

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego começou o novo ano promovendo a realização de duas atividades, enquadradas na Quadra dos Reis, que proporcionaram um saudável convívio entre gerações bem diferentes.

O Núcleo de Lamego dos “Escuteiros Adultos – Fraternidade de Nuno Álvares” visitou o Lar de Arneirós, acompanhado pelos meninos do Centro de Acolhimento Temporário (CAT). Na Quinta do Poço, os idosos do Serviço de Apoio Domiciliário e as crianças que regularmente participam nas Atividades de Tempos Livres (ATL) também celebraram juntos a “Festa dos Reis”. Os dois encontros pretenderam levar mais longe o espírito de união vivido no seio da instituição e estimular a partilha de experiências entre os mais novos e os seniores. No fundo, a partilha entre o futuro e a sabedoria.

A deslocação que o grupo de escuteiros efetuou ao Lar de Arneirós teve um cariz fortemente solidário: foram oferecidos às crianças do CAT alguns brinquedos recolhidos ao longo das últimas semanas. A terminar, também foi apresentada uma breve interpretação sobre a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus, logo após o seu nascimento. Não faltou a interação e a aprendizagem entre as diferentes gerações, cantando em conjunto quadras dos Reis.

Enquanto isso, apesar do frio que se fazia sentir no exterior, juntaram-se à festa que uniu os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e as crianças do ATL, muitos familiares, funcionários e utentes da Santa Casa. Para além da oferta de um lanche, o convívio terminou com as crianças a cantarem as janeiras ao som de uma concertina. Para animar ainda mais estes festejos, a partir do pequeno palco instalado no ginásio da instituição foi apresentada uma dramatização alusiva aos Reis e algumas danças, protagonizadas pelos mais pequenos.

Criado em 2012, o Serviço de Apoio Domiciliário presta neste momento apoio permanente a 48 idosos e doentes crónicos, que os familiares não têm possibilidade de cuidar. Alguns deles não puderam, no entanto, partilhar estes momentos por se encontrarem doentes.