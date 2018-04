Misericórdia de Lamego recorda generosidade em dia de aniversário

Volvidos 499 anos da data da sua fundação, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego é hoje uma instituição de referência na oferta de respostas e soluções integradoras e inovadoras na área da solidariedade social. A celebração de mais um aniversário, fez-se ao som de música do Renascimento e do Barroco, juntando muitos irmãos, funcionários e pessoas da sociedade civil que assistiram na magnífica Igreja das Chagas – a Igreja da Misericórdia – à atuação do grupo “Mvsica Antiqva” do Porto. A sua sonoridade aproxima-se muito aos timbres da época, utilizando para isso réplicas de instrumentos do século XVIII. Na intervenção de abertura que proferiu perante a assistência, o Provedor António Marques Luís recordou o longo trajeto que a maior instituição de solidariedade social do concelho e o maior empregador do setor social percorreu desde o dia 20 de abril de 1519. “Somos a instituição mais antiga de Lamego, porque esta sempre manifestou a sua importância ao longo dos séculos e houve sempre muita gente generosa que dedicou a sua vida a esta casa”, realça.

O início do programa de comemorações decorreu com a realização de uma missa evocativa, celebrada por D. António Couto, Bispo da Diocese de Lamego. Uma eucaristia que contou com a preciosa, e muito elogiada, participação do Coro desta Santa Casa. “A Misericórdia é um edifício de amor que cresce em Lamego, num tempo dominado pelo desânimo e pelo desapego”, afirmou D. António, exortando ainda os cerca de 400 irmãs e irmãos a serem “protagonistas, os primeiros da luta, no apoio aos mais desfavorecidos”.