Missa Brevis de Jacob Hann em S. João de Tarouca

Uma vez mais a Associação Filarmónica de Tarouca deixou bem patente toda a sua grandiosidade e esplendor, com a realização da Missa Brevis de Jacob de Haan, que decorreu no dia 8 de abril no Mosteiro Cisterciense de S. João de Tarouca.

Sob a batuta do maestro Rui Lima, a Associação Filarmónica de Tarouca e o Coro Benedictus MMXVIII, proporcionaram um majestoso espetáculo, pautado pela excelência dos músicos e coro que se prepararam a rigor, garantindo assim a todos os presentes um momento cultural de excelência.

Visivelmente orgulhoso, o Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, congratulou todos os responsáveis pela organização do brilhante espetáculo, reafirmando que “a maior riqueza deste concelho são as suas gentes”, frisando o intento da autarquia em continuar a apoiar a cultura musical, grande motor de promoção concelhia.

Os Concertos Missa Brevis de Jacob de Haan irão replicar-se nas Igrejas do Mosteiro de Salzedas e de S. Pedro de Tarouca, monumentos emblemáticos do Concelho de Tarouca, cuja carga religiosa e cultural conferem a estes eventos a nobreza e solenidade devidas.