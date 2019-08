Investimento passará pela demolição do túnel de Mourilhe e pela nova passagem superior na aldeia de Abrunhosa-a-Velha

O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, juntamente com responsáveis das Infraestruturas de Portugal (IP), realizou uma visita pelas localidades de Mesquitela/Mourilhe e Abrunhosa-a-Velha, em Mangualde. Esta visita teve como foco principal o projeto de modernização da linha ferroviária da Beira Alta.

A modernização da linha, a cargo das Infraestruturas de Portugal, prevê a demolição do túnel de Mourilhe, repondo dessa forma a rede viária e concretizando melhorias de grande relevo na aldeia de Mourilhe e na zona envolvente, e a construção de uma nova passagem superior junto à aldeia de Abrunhosa-a-Velha, entre outras. Prevê ainda a melhoria de condições de segurança nas passagens de nível.

O Programa Ferrovia 2020 prevê a intervenção em mais de 1000 quilómetros de linhas ferroviárias e um investimento de cerca de 2 mil milhões de euros, englobando todos os eixos ferroviários do país (os corredores Internacional Norte e Internacional Sul, bem como, o corredor Norte-Sul e os corredores complementares). A Infraestruturas de Portugal conta ter até ao final do primeiro semestre de 2020 todo o programa Ferrovia 2020 em obra, sublinhando que cerca de 6% do programa está já totalmente concluído.