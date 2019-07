Moimenta da Beira – 13 detidos por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira, dia 05 de julho, deteve oito homens e cinco mulheres, com idades compreendidas entre os 17 e 43 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, em Moimenta da Beira.

As detenções ocorreram na sequência de uma Operação Especial de Prevenção Criminal, por ocasião da realização do Festival Portugal 2019 “INFECTED”, tendo sido detetado e apreendido o seguinte:

· 301 doses de haxixe;

· 29 doses cocaína;

· 20 pastilhas de ecstasy;

· 14 doses de liamba;

· Oito doses de MDMA.

A ação contou com a colaboração de militares dos Postos Territoriais de Moimenta da Beira, Sernancelhe e do Destacamento Territorial de Moimenta da Beira.

Os detidos vão ser presentes, hoje, no Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.