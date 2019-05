Moimenta da Beira assinala Dia Internacional dos Museus

Entradas gratuitas com visitas guiadas nos museus e espaços expositivos do concelho. É assim que o Município de Moimenta da Beira vai celebrar o Dia Internacional dos Museus que se comemora a 18 de maio. As entradas serão gratuitas na Casa-Museu e Fundação Aquilino Ribeiro, em Soutosa (contacto 232 607 293); no Museu Etnográfico de Arcozelo da Torre (967 816 755 / 935 825 440); na Casa-Museu Gente da Nave, em Alvite (254 586 115 / 933 135 754) e no Espaço Afonso Ribeiro, em Vila da Rua (254 581 176 / 967 401 722). As visitas carecem de marcação prévia, à exceção da Fundação. A celebração do Dia Internacional dos Museus é feita desde o dia 18 de maio de 1977, por proposta do ICOM – Conselho Internacional de Museus (organismo da UNESCO), com o objetivo de promover estes espaços junto da sociedade e fazer também uma reflexão sobre o papel dos Museus no seu desenvolvimento.