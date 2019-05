O Município de Moimenta da Beira vai marcar presença na Feira Ibérica de Turismo (FIT), certame que acontecerá na cidade da Guarda entre os dias 2 a 5 de Maio e que tem como principais objetivos a promoção do setor do turismo ibérico, fomentar o intercâmbio transfronteiriço, estimular o relacionamento comercial e o progresso dos vários setores e segmentos da economia e, consequentemente, o desenvolvimento dos territórios. Não deixe de aparecer!

PROGRAMA

2 de maio – Quinta-feira |17h00-00h00

. Prova de Espumante Terras do Demo ‘Malvasia Fina’| Cooperativa Agrícola do Távora (17h00)

. Apresentação “Bola de Berlim de Maçã” | Pastelaria Bijou

. Degustação “Demo de Maçã” | Pastelaria Martins

3 de maio – Sexta-Feira|12h00-00h00

. Prova de Espumante Terras do Demo ‘Olho de Perdiz’| Cooperativa Agrícola do Távora (15h00)

. Degustação Enchidos Artesanais |Serrana Cova da Nave – Fina Flor Carnes

4 de maio – Sábado|12h00-00h00

. Prova d. Prova Cocktail “Ar d’ Rio” – Espumante Terras do Demo & Maçã | Bar Ar D’ Rio – Praia Fluvial da Barragem do Vilar MBR

. Degustação Bolo de Noz e Maçã | Pastelaria Bijou (17h30)

5 de maio – Domingo | 12h00-20h00

. Distribuição da Maçã Moimentense pelas “ Marias Malucas Romeiras de Portugal” (14h00)

. Prova de Espumante Terras do Demo | Cooperativa Agrícola do Távora (16h00)

. Degustação Enchidos Artesanais |Serrana Cova da Nave – Fina Flor Carnes

Colaboração dos Produtores Locais de Maçã

. Beiropomar (Beira Valente)

. Castripomar (Paraduça)

. Cooperativa Agrícola do Távora (Moimenta da Beira)

. Lapifrutas (Paraduça)

. SOMA (Leomil)e Espumante Terras do Demo “Verdelho” | Cooperativa Agrícola do Távora (15h00)