Moimentense nomeado Cônsul Honorário de Portugal em Manaus, Brasil

Nasceu na freguesia de Paçô, concelho de Moimenta da Beira (a mulher tem ascendência em Vide, outra aldeia moimentense), e acaba de ser nomeado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Cônsul Honorário de Portugal em Manaus, cuja área de jurisdição abrange os estados de Amazonas, Acre e Roraima, 21 vezes o tamanho de Portugal.

António Humberto de Matos Figueiredo, o novo Cônsul, estudou na Escola Secundária de Moimenta da Beira e formou-se professor na Escola de Magistério Primário de Lamego. Antes de rumar ao Brasil deu aulas em Leomil, Alvite, Freixinho e Cabriz, além de ter trabalhado no curso de alfabetização de adultos em Moimenta da Beira.

Emigrou em 1988 para Manaus, direcionando a sua vida para a atividade empresarial ligada ao ramo farmacêutico e hospitalar. Nesta cidade foi convidado pelo Hospital da Beneficente Portuguesa para fazer parte do seu quadro diretor, ficando responsável pela área de convénios (seguros de saúde) como Secretário-Geral e mais recentemente Vice-Presidente.

Integrado na vida da Comunidade Portuguesa presidiu o Conselho da Comunidade Portuguesa do Amazonas durante seis anos sendo responsável pela elaboração da comemoração do Dia de Portugal e de Camões na capital amazonense.

Em 2013 assumiu o cargo de Presidente do centenário Luso Sporting Club, tradicional agremiação luso-brasileira e ponto de encontro da comunidade portuguesa. Por fim, e para fazer jus às suas origens, fundou a Confraria dos Sabores Luso Amazónicos Grão Vasco, propondo-se promover a gastronomia e a cultura da Beira Alta.

Com a sua nomeação, está aberto um canal preferencial para os empresários da região de Moimenta da Beira com vista à realização de negócios com empresas do Estado do Amazonas. Recorde-se que a cidade de Manaus é o 2º maior polo industrial do Brasil, logo a seguir a S. Paulo, com um universo de oportunidades a serem exploradas.