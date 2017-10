Moimentense vence “Prémio António Arnaut” com investigação sobre gestão em saúde

É um dos prémios mais prestigiados no âmbito da investigação em sistemas de saúde, em Portugal, e Mário de Figueiredo Bernardino, que nasceu em Alvite (1958), Moimenta da Beira, acaba de o vencer com o trabalho de investigação “Gestão em Saúde. Organização Interna dos Serviços”. A cerimónia de entrega do galardão e do texto de investigação, entretanto publicado em livro, vai decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, dia 27 deste mês de outubro, às 18h30. A obra será apresentada por Francisco Ramos, presidente do Conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia de Lisboa.

O “Prémio António Arnaut”, instituído pela Edições Almedina, é constituído por uma remuneração pecuniária de três mil euros, assegurada integralmente pela Fundação Calouste Gulbenkian, e pela publicação do trabalho premiado, assegurada pela Edições Almedina.

Mário Bernardino é licenciado em Direito, tem uma Pós-Graduação em Administração Hospitalar na Escola Nacional de Saúde Pública e o Curso Avançado de Gestão Publica (CAGEP) no Instituto Nacional de Administração. Integrou e presidiu vários Conselhos de Administração de hospitais. É Professor Auxiliar convidado da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Lisboa. Lecionou as disciplinas de Gestão de Materiais e Aprovisionamento, Logística e Aprovisionamento, Distribuição e Aprovisionamento em Unidades de Saúde, e Administração de Unidades de Saúde. Docente convidado no Curso de Gestão de Serviços de Saúde da Universidade Moderna (Setúbal), módulos “Despesas e Contratação Públicas” e “Compras nos Serviços de Saúde. E consultor e formador nas áreas de operações, logística e compras públicas desde 1997.

Já publicou dezenas de artigos de investigação em revistas e diplomas da especialidade, e é autor das seguintes obras patenteadas pelas Edições Almedina, SA. – Coimbra: “Aquisições de Bens e Serviços na Administração Pública”, em novembro de 2000; “Aquisições de Bens e Serviços na Administração Pública – 2.ª Edição revista e atualizada”, em julho de 2003; “Aquisições de Bens e Serviços na Administração Pública – 3.ª Edição revista e atualizada”, em maio de 2006; “As Compras e a Gestão de Materiais – especificidades na Administração Pública”, em maio de 2012; e, por último, a premiada “Gestão em Saúde. Organização Interna dos Serviços”, em setembro de 2017.

Na decisão argumentativa que sustentou a atribuição do “Prémio António Arnaut” a Mário Bernardino, o júri escreve que “os serviços de saúde são organizações diferentes que exigem respostas singulares a reiterados desafios importantes e imprevistos. O objetivo da gestão é criar as condições para, sem perda de eficiência, majorar a flexibilidade e a capacidade de adaptação aos processos contínuos de mudança nas organizações. Como instituições peculiares e tendo em consideração a complexidade e diferenciação dos serviços de saúde, há necessidade de antecipar a evolução das práticas instituídas para seleção das técnicas de gestão adequadas. Este trabalho (de Mário Bernardino) apresenta uma sistematização dos conceitos sobre função e estrutura das organizações de saúde e propõe-se reunir os conhecimentos fundamentais sobre a organização interna dos serviços. Ambiciona-se dispor de um manual com reflexões sem intenção de elaborar conceitos, mas sugerir perspetivas e constituir-se como um auxiliar de gestão desses serviços”.