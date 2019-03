Moisés Ferreira, deputado do BE, na concentração junto à Extensão de Saúde de São João de Areias

“Mais de uma centena de pessoas manifestou-se ontem (11 de Março) à porta da Extensão de Saúde de São João de Areias, no concelho de Santa Comba Dão, por causa do funcionamento deficitário que esta unidade. Os utentes da unidade de saúde queixam-se de não haver consultas todos os dias, falta de profissionais e atendimento em diversos cuidados e falam numa situação que já se arrasta desde 2015 causando também algum reticência devido ao possível encerramento da Extensão.

Os ânimos chegaram mesmo a exaltarem-se entre a população, com acusações de incompetência atribuídas ao executivo da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, ambas do Partido Socialista. Perante a insatisfação dos utentes e devido a pressão que o Bloco de Esquerda tem exercido junto das autoridades competentes, o director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões, António Cabrita Grade, garantiu que a equipa de médicos em Santa Comba Dão vai ser reforçada em Abril.

O responsável pelo ACES assegurou ainda que a extensão de S. João de Areias vai manter-se de portas abertas.

Também foi anunciada a construção um novo edifício na localidade para albergar o posto médico, promessa assente pelos decisores políticos desde 2016 já que as actuais instalações não têm condições. O Bloco de Esquerda, através do deputado Moisés Ferreira, também garantiu que exercerá pressão junto do Ministério da Saúde para que esta obra se realize o mais rapidamente possível.

O deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, que também passou esse manhã por S. João de Areias, participou na concentração de pessoas organizada pelo movimento social “Mexer S. João de Areias”, com o objectivo de reclamar melhores condições para a Extensão de Saúde. O parlamentar colocou-se ao lado dos manifestantes, não escondendo a preocupação com a falta de condições na unidade de S. João de Areias.