Montemuro BTT Experience explora trilhos em Resende e Cinfães

No dia 24 de março decorreu a primeira edição do Montemuro BTT Experience, com provas BTT e caminhada na Serra de Montemuro, marcando a inauguração oficial do projeto “Vivenciar Montemuro” que compreende uma rede de percursos pedestres e BTT nos concelhos de Resende e de Cinfães.

A Aldeia da Gralheira, em Cinfães, acolheu o local de partida para as provas que levaram cerca de 300 atletas a explorar a Serra de Montemuro pelos dois concelhos.

Foram 35 km em plena Serra de Montemuro, com o circuito BTT a atravessar alguns locais e caminhos emblemáticos, bem como paisagens fantásticas do concelho de Resende como a Ponte da Panchorra e a Casa de Colmo, o Caminho dos Defuntos, o Recinto Megalítico de S. Cristóvão, o Miradouro de S. Cristóvão, a aldeia de Feirão e a Lagoa de D. João.

A caminhada, por um percurso de sensivelmente 6 km, percorreu a Lagoa D. João, Panchorra, finalizando no local de partida: Gralheira.

No final, os participantes ficaram maravilhados com a Serra de Montemuro e afirmaram jamais esquecer os magníficos trilhos percorridos, não só pelas suas paisagens como também pelas suas gentes e boa gastronomia.

Sítio de Importância Comunitária (SIC) da Rede Natura 2000, a Serra de Montemuro possui uma biodiversidade de elevada relevância, dado o bom estado de conservação em que se encontram os seus habitats e a sua vasta comunidade de vertebrados. Nas aldeias do Montemuro, as atividades agrícolas e pastorícias ainda são uma realidade e as suas gentes, que gostam de acolher quem as visita, tentam preservar as tradições locais, fazendo da Serra de Montemuro, um destino turístico genuíno a visitar.