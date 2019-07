Morreu antigo presidente da Câmara de Nelas, José Almeida

José Manuel Lopes de Almeida, que foi presidente da Câmara de Nelas no mandato de 1985 a 1989, morreu aos 67 anos, anunciou hoje a autarquia.

“Personagem incontornável da vivência democrática autárquica do pós 25 de Abril, a ele se deve muito do desenvolvimento económico e social do concelho de Nelas neste período”, refere a autarquia, num comunicado colocado no seu sítio da Internet.

Nascido em Figueiredo, Tourais, no concelho de Seia, em 13 de março de 1952, José Manuel Lopes de Almeida era ainda “um destacado e prestigiado profissional, industrial da construção civil e comerciante de Nelas”, acrescenta.

Segundo o comunicado, o antigo autarca dizia que foi em Nelas “que se realizou profissional, pessoal, familiar e politicamente, sendo, por isso, credor de toda a gratidão dos seus concidadãos, instituições e de todas as comunidades do concelho”.

O corpo encontra-se em câmara ardente na Capela Mortuária de Nelas.. O funeral realiza-se na quarta-feira, estando marcada uma missa na igreja matriz, às 18:00.

“Em sinal do respeito e homenagem devidos, a bandeira municipal é colocada a meia haste durante três dias” e a autarquia acompanhará todas as cerimónias fúnebres, acrescenta.

Lusa