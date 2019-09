Três pessoas ficaram hoje feridas, uma das quais com gravidade, na sequência de um acidente ocorrido na Estrada Nacional 234, no concelho de Mortágua, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, tratou-se de uma colisão entre dois veículos ligeiros, registada às 08:44, na localidade de Chão do Vento, que obrigou ao corte da estrada.

Para o local deslocaram-se 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas.