Mortágua – Detido por tráfico de droga

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Mortágua, no dia 19 de julho, deteve um homem com 28 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Mortágua.

Durante uma fiscalização rodoviária, os militares abordaram uma viatura, tendo sido detetadas no seu interior cerca de 400 doses de haxixe. No seguimento da fiscalização e com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Comba Dão, foram efetuadas duas buscas, uma domiciliária e uma em autocaravana, que culminou com a apreensão de materiais destinados ao corte e dosagem de produto estupefaciente.

O detido foi presente, ontem, dia 22 de julho, ao Tribunal Judicial de Santa Comba Dão.