Motos clássicas à conquista do Douro e Serra da Estrela

A 9ª edição do Rider, o passeio de motos clássicas organizado

anualmente pelo Museu do Caramulo, vai decorrer já nos próximos dias 14, 15 e 16 de Junho.

Este passeio decorrerá na Região Centro de Portugal, privilegiando as estradas secundárias e as

paisagens naturais de montanha, beira-rio e aldeias típicas, assim como as experiências

gastronómicas da região.

Na edição de 2019, os participantes vão a rumar à Serra da Estrela na Sexta-feira, o primeiro dia

do passeio. O percurso de Sábado será feito pela cénica região do Douro e para o terceiro e último

dia do passeio está reservada uma visita exclusiva a uma colecção privada de motociclos com mais

de uma centena de exemplares.

O Rider é um passeio de endurance destinado proprietários de motos históricas (com mais de 30

anos), que gostam de tirar o máximo prazer de condução da sua moto.

Para acompanhar o passeio, a organização garante um veículo de assistência, com atrelado para

motos, para que os participantes possam desfrutar do percurso sem preocupações.

As edições passadas do Rider têm contado com a presença de participantes de diversas origens

como Espanha, Inglaterra, Alemanha ou Holanda, para além da forte representação de

participantes portugueses.

A inscrição pode ser feita até ao dia 7 de Junho, através do formulário disponível no site oficial do

evento em www.rider-caramulo.com.