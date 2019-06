Mundão Revalida Título Nacional do Desporto Escolar

Decorreram entre 31 de maio e 2 de junho, em Campo Maior, Elvas e Vila Boim, os Campeonatos Nacionais Escolares Juvenis, em que estiveram presentes participantes prevenientes de todas as regiões do Continente e da Região Autónoma da Madeira. Estiveram presentes 1.900 participantes (alunos, alunos árbitros, professores) nas diferentes modalidades em competição, e ainda, 1.300 participantes nos projetos complementares de Basquetebol 3×3 nas escolas e Tag Rugby nas escolas. Na organização destes campeonatos nacionais estiveram, ainda, envolvidos 200 alunos voluntários e 150 professores e técnicos superiores.

O Agrupamento de Escolas de Mundão sagrou-se este fim de semana Campeão Nacional do Desporto Escolar em Ténis de Mesa, juvenis feminino, conseguindo o Tri, inédito nas provas nesta competição.

A equipa constituída pelas alunas Beatriz Santos, Fátima Almeida e Sofia Santos (árbitro) tendo batido na final a equipa da Ordem de Santiago por 3-0. Já na prova individual, a duas atletas atingiram as meias finais da prova onde sucumbiram frente a duas adversárias que já tinham batido anteriormente fruto do cansaço acumulado do dia anterior onde estiveram 17h(?) em competição. No jogo de atribuição do 3º lugar a Beatriz Santos venceu a colega Fátima Almeida por 3-1, conseguindo assim o ultimo lugar do pódio.