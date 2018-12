Município ajuda à instalação da Universidade Sénior do Rotary Club de Viseu

Protocolo válido por cinco anos junta Município, Rotary Club de Viseu e Santa Casa da Misericórdia de Viseu. 60 bolsas de estudo destinadas a alunos carenciados

A Câmara Municipal de Viseu estabeleceu um protocolo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Viseu e o Rotary Club de Viseu com vista à instalação da Universidade Sénior do Rotary Club de Viseu.

Este acordo prevê a concessão de um apoio financeiro, técnico e logístico pelo Município de Viseu ao Rotary Club de Viseu, para instalação da Universidade Sénior nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Viseu.

O Município cederá ainda, mediante disponibilidade, instalações municipais para a prática desportiva dos alunos da Universidade Sénior.

“O compromisso do Município com o desígnio da qualidade de vida para todos tem inspirado uma política inovadora no domínio do envelhecimento ativo, a pensar nas pessoas e na sua felicidade”, refere o Presidente da Câmara, Almeida Henriques, adiantando que “este é mais um testemunho de que Viseu é, de facto, a melhor cidade para envelhecer, como concluiu o estudo nacional da Escolha do Consumidor”.

Neste protocolo cabe ao Rotary Club de Viseu disponibilizar 30 bolsas de estudo a alunos com insuficiência económica indicados pelo Município de Viseu, outras tantas a alunos indicados pela Santa Casa da Misericórdia de Viseu.

O protocolo é válido por cinco anos.