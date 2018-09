MUNICÍPIO APOIA PRODUÇÃO BIOLÓGICA EM S. PEDRO DO SUL

Foi aprovada, em reunião de câmara municipal de 13 de setembro, a proposta de apoio aos produtores para certificação em modo de produção biológico.

Com esta iniciativa, o Município pretende promover a produção biológica no concelho, reconhecendo as suas vantagens ao nível da melhoria da qualidade alimentar, do respeito pelo bem-estar animal e pela contribuição para um melhor ambiente, não sendo usados pesticidas nem adubos químicos.

A agricultura biológica tem registado um grande desenvolvimento nos últimos anos, pela procura crescente destes produtos no comércio, tornando-a muito importante em termos de oportunidades de emprego.

Assim, a autarquia vai atribui um subsídio para a certificação, no máximo de 480,00€ por unidade de produção, para os 3 anos de conversão.

Para beneficiarem deste apoio os requerentes devem possuir a sua exploração no concelho de S. Pedro do Sul e ser novos produtores do modo de produção biológica, devendo candidatar-se ao subsídio através do preenchimento da ficha de inscrição disponível em http://www.cm-spsul.pt/conteudo.asp?idcat=378.