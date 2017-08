MUNICÍPIO APOIOU 117 FAMÍLIAS COM INCENTIVO À NATALIDADE

Mais 4 famílias receberam das mãos do Presidente do Município, Vítor Figueiredo, cheques de apoio à natalidade no âmbito do Programa Municipal de Incentivo à Natalidade.

Desde 2014, a Câmara Municipal já apoiou 117 famílias com um subsídio mensal até 50 euros, durante um ano, no reembolso de despesas realizadas nos estabelecimentos comerciais da área do concelho de S. Pedro do Sul, num investimento total de 55 mil euros.

A autarquia pretende assim promover a fixação de população no concelho de S. Pedro do Sul, bem como favorecer a qualidade de vida das crianças e respetivas famílias.

Este programa é também uma medida concreta de apoio ao Comércio Local uma vez que todas as despesas apresentadas são comprovadamente feitas em estabelecimentos comerciais do concelho.

Claudia Costa