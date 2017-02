Município de Armamar mais “transparente”

O município de Armamar ocupa o lugar número 43 no ranking do Índice de Transparência Municipal (ITM) 2016, subindo 245 lugares face ao ano 2015. No conjunto das 308 autarquias de Portugal Armamar obteve 77,06 pontos em 100.

O ITM mede o grau de transparência das Câmaras Municipais através da análise à informação sobre a sua composição, funcionamento e gestão, disponibilizada nas suas páginas oficiais na Internet. É composto por 76 indicadores, agrupados em sete dimensões, nomeadamente: informação sobre a organização; composição social e funcionamento do município; planos e planeamento; impostos, taxas, tarifas, preços e regulamentos; relação com a sociedade; contratação pública; transparência económico-financeira; e na área do urbanismo.

Os resultados são divulgados hoje em Aveiro pela Transparência e Integridade, Associação Cívica (TIAC), que implementou esta ferramenta em 2013, em parceria com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, o Instituto Superior Técnico, o Núcleo de Estudos em Administração e Políticas Públicas da Universidade do Minho e o Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro.