Município de Castro Daire apresenta Orçamento Participativo Jovem nas Escolas do Concelho

O Município de Castro Daire apresentou o Orçamento Participativo Jovem (OPJ) aos alunos do Agrupamento de Escolas de Castro Daire e da Escola Profissional Mariana Seixas e contou com a presença dos vereadores Dr. Pedro Pontes e o Dr. Armando Lemos.

O projeto pretende envolver os jovens castrenses nos processos de tomada de decisão dos órgãos locais, incentivando a participação ativa. Podem participar os cidadãos, com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, residentes, trabalhadores, estudantes ou naturais do Concelho de Castro Daire, individualmente ou em grupo.

O Município atribuiu um montante de 15 mil euros ao OPJ 2019, para concretização da proposta vencedora.

As propostas devem ser entregues até ao dia 30 de junho. Posteriormente, serão submetidas a análise técnica sendo que, na Festa da Juventude, no dia 10 de agosto, as propostas aprovadas serão apresentadas publicamente pelos seus proponentes. Seguir-se-á a fase de votação das propostas aprovadas, até 30 de setembro. A proposta vencedora será executada pelo Município, em 2020, em colaboração com o(s) respetivo(s) proponente(s).

Para qualquer esclarecimento adicional, os interessados podem dirigir-se à Câmara Municipal ou através do e-mail opj@cm-castrodaire.pt