Município de Castro Daire faz balanço positivo da participação na FIT 2018

O Município de Castro Daire participou na Feira Ibérica do Turismo (FIT) 2018, que decorreu no Parque Urbano do Rio Diz, na cidade da Guarda, entre os dias 28 de abril e 1 de maio.

A participação neste Certame Ibérico foi uma excelente oportunidade para a apresentação, promoção, captação, desenvolvimento e divulgação de fluxos turísticos e a valorização do nosso Concelho.

Durante os vários dias do evento, o Município de Castro Daire apresentou-se ao público, com os seus potenciais e atrativos turísticos, designadamente, a Serra do Montemuro, o Rio Paiva, as Termas do Carvalhal e a Gastronomia. Ao longo dos quatro dias do Certame, o stand do Município recebeu milhares de visitantes que demonstraram enorme interesse em conhecer o nosso território.

A participação do Município de Castro Daire na 5ª edição da FIT 2018 foi bastante positiva, quer na atração dos visitantes, quer também como forma de divulgar as suas potencialidades, com o objetivo de impulsionar o turismo de Castro Daire.