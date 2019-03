Município de Castro Daire inicia mês da Floresta e Proteção Civil com Seminário sobre Sanidade Agrícola e Florestal

Realizou-se no dia 7 de março, quinta-feira, no Auditório Municipal do Palacete das Carrancas, o Seminário sobre Sanidade Agrícola e Florestal, que marcou a abertura das comemorações do mês da Floresta e Proteção Civil.

No seminário foram apresentados temas como a sanidade na cultura do mirtilo – Drosophila suzukii, pela Eng.ª Vanda Batista da DRAPC, a vespa da galha do castanheiro, pela Eng.ª Helena Cortês da Drapc e o nematódo da madeira do pinheiro, pela Eng.ª Carla Lourenço do ICNF.

Na abertura do seminário, o Presidente do Município de Castro Daire, Dr. Paulo Almeida, cumprimentou e agradeceu a presença das várias entidades convidadas pelo Município e todos os participantes.

Agradeceu também às oradoras por terem vindo até Castro Daire falar de temáticas tão diversas, mas todas elas de grande importância para o concelho.

Referiu que com este Seminário se pretendeu trazer a debate alguns dos problemas que afetam os produtores, sempre com o intuito de preservar e valorizar os produtos e quem neles investe.

Mencionou que numa economia de mercado, cada vez mais competitiva, é importante que os territórios sejam capazes de gerar riqueza, de criar mais valias e fixar pessoas com qualidade de vida. Foi por isso que abordamos temáticas tão importantes como as novas culturas dos frutos vermelhos, a produção da castanha e ainda a exploração florestal do pinheiro bravo.

Este seminário foi muito participado e também muito formativo, contando com diversos produtores agrícolas e florestais que colheram contributos importantes na defesa e valorização das suas culturas.

Esta foi a primeira iniciativa das comemorações do Mês da Floresta e da Proteção Cívil, organizado pelo município castrense, seguindo-se uma série de outras iniciativas de valorização e preservação da nossa floresta e da educação para esse mesmo objetivo.