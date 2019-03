Município de Castro Daire promove mês da Floresta e da Proteção Civil

A Câmara Municipal de Castro Daire vai promover, em março, o Mês da Floresta e da Proteção Civil, onde se vão realizar várias ações, com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar e a população castrense para a importância da conservação da floresta destacando o seu interesse económico para a região.

A abertura das comemorações será no dia 7 de março, com um seminário sobre sanidade agrícola e florestal, onde serão debatidos temas como a sanidade na cultura do mirtilo (Drosophila suzukii), a vespa da galha do castanheiro e o nematódo da madeira do pinheiro.

No dia 14 de março, realizar-se-á a apresentação do Plano Operacional Municipal pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta.

No dia de 21 de março terá lugar, uma caminhada pela floresta com plantação de árvores autóctones, com a participação dos alunos do Agrupamento de Escolas de Castro Daire, dos Sapadores Florestais de Castro Daire e dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire e de Farejinhas.

O espetáculo músico-teatral “Tobias e a Floresta”, dirigido aos alunos do pré-escolar e EB1 do agrupamento de escolas de Castro Daire, terá lugar nos dias 26 e 27 de março. Este espetáculo, incide na temática da preservação da floresta e da importância da agricultura na compartimentação dos espaços, assim como realça a importância do consumo regular de fruta.

A realização de todas estas ações tem como objetivo obter, a sensibilização de todos os participantes para a importância dos espaços agrícolas e florestais na multiplicidade dos seus usos e funções e para a responsabilidade coletiva na sua proteção e valorização.