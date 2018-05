Município de Castro Daire promove Rota pela Floresta

O Município da Castro Daire realizou, dia 22 de maio, a Rota pela Floresta, uma iniciativa proposta aos Municípios ECOXXI. Trata-se de uma ação no âmbito do Projeto “Do CO2 ao O2” que visa sensibilizar para a temática da floresta, promovendo rotas, privilegiando as zonas florestais do concelho, complementando com ações de limpeza e plantação de árvores, de forma a regenerar o tecido verde existente.

O ponto de partida para a Rota pela Floresta foi a Escola Primária de Castro Daire, local onde as crianças receberam do “Tobias”, mascote da Proteção Civil Municipal, testemunho da iniciativa constituído por uma pá, um pergaminho de registo de mensagens e compromissos e a bandeira idealizada pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), entidade que fez o desafio aos Municípios, para que seja assinada por todos.

Depois de escreverem os seus testemunhos e de plantarem, no recinto da Escola, duas árvores de fruto com o objetivo de incentivar também o consumo regular de fruta, passaram o testemunho ao Jardim de Infância de Castro Daire que depois de uma caminhada passou o testemunho ao Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia, que de seguida caminharam até à Câmara Municipal e entregaram o testemunho ao Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís Lemos, e ao Vereador do Desporto, Dr. Pedro Pontes.

No final realizou-se uma visita guiada com todos os participantes ao Centro de Interpretação e Informação Montemuro e Paiva, tendo a passagem dos testemunhos sido simbolizada com a plantação de carvalhos, resultantes do projeto “A Rota da Bolota, que consistiu na sementeiras das bolotas nas Escolas Primárias e Jardins de Infância do Concelho.