Município de Lamego dinamiza stand na BTL com eventos de animação

O Município de Lamego aposta forte na sua presença na BTL 2019. O stand Lamego é… Douro, com 9 m2 e duas frentes, situa-se estrategicamente numa ala principal do stand da TPNP, no Pavilhão 1 evidenciando uma imagem dinâmica e audaz do concelho, com imagens apelativas de grande dimensão, privilegiando, a monumentalidade do seu património e o seu posicionamento histórico e turístico enquanto «Capital Cultural do Douro». Neste sentido, dois dos destaques do mesmo são o Entrudo de Lazarim e a Festa de Nossa Senhora dos Remédios, Romaria de Portugal. Além do espaço próprio dentro do stand da Entidade Regional Turismo do Porto e Norte (TPNP), está também representado na área de 126 m2 da Comunidade Intermunicipal do Douro e no stand da Rota EN2, no Pavilhão 2.