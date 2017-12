MUNICÍPIO DE MANGUALDE ANIMA NATAL DOS MAIS NOVOS

O Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, tem realizado a tradicional visita às creches, jardins-de-infância e escolas do concelho para surpreender os mais novos com um presente de Natal e espalhar sorrisos junto de mais de mil crianças.

Os alunos do ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico têm visto o seu empenho escolar reconhecido através da oferta de um voucher que contempla uma visita ao Parque Botânico Arbutus do Demo, em Vila Nova de Paiva. O objetivo é não só divertir as crianças, como também dar-lhes a conhecer as centenas de espécies botânicas existentes no Parque. A visita vai decorrer durante o mês de junho (em data a definir) e os alunos estarão, assim, mais próximos da Natureza. A oferta incluiu o transporte até ao local. Também os alunos do jardim-de-infância têm recebido presentes adequados à sua idade.

Para as crianças das escolas do nosso concelho estão ainda reservados momentos que prometem muita alegria. Assim, o dia 13 de dezembro foi dedicado aos alunos do Pré-Escolar das IPSS’s de Mangualde e os dias 14 e 15 vão ser dedicados às escolas do concelho com a realização da habitual Festa de Natal, no Largo Dr. Couto.

Integrado na programação «Natal em Mangualde 2017», os mais pequenos podem ainda conviver com o Pai Natal e outras personagens, modelar balões, usufruírem de pinturas faciais e participarem em ateliers infantis. Mas esta programação pensa também nos mais crescidos. Workshops, Mercados de Natal ou Zumba de Natal são apenas algumas das atividades que o Município tem ao dispor da população adulta