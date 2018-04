MUNICÍPIO DE MANGUALDE ASSINOU PROTOCOLO QUE PROMOVE A EQUITAÇÃO COM FINS TERAPÊUTICOS

Na passada sexta-feira, 6 de abril, foi assinado, entre João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde, e Armando Coimbra, Presidente da Direção da Associação Hípica e Psicomotora de Viseu (AHPV), um protocolo que tem por finalidade promover o desenvolvimento do Projeto “Estrelas a Galope”, atividade de equitação com fins terapêuticos nas instalações Montebelo Hípico em Farminhão.

Ao todo, beneficiarão desta parceria 11 alunos com necessidades educativas especiais, que frequentam o Agrupamento Escolas de Mangualde e que reúnam condições para a prática da equitação com fins terapêuticos.

O Município de Mangualde suportará os custos da aula semanal de que cada um destes alunos usufruirá, numa medida que entra em vigor já a partir desta segunda-feira, dia 9.