CONVIDANDO A POPULAÇÃO A VISITAR O DOLMÉN DA CUNHA BAIXA,

O DOLMÉN DE PADRÕES E AS RUÍNAS ROMANAS DA RAPOSEIRA – ESTALAGEM ROMANA

O Município de Mangualde associa-se às Jornadas Europeias do Património, que decorrem nos dias 22, 23 e 24 de setembro, comemorando esta efeméride através do convite à população para visitar o Dolmén da Cunha Baixa, o Dolmén de Padrões, ambos na freguesia de Cunha Baixa, e as Ruínas Romanas da Raposeira – Estalagem Romana – na cidade de Mangualde.

Os sítios arqueológicos estão requalificados e dotados de elementos de interpretação que permitem uma compreensão didática dos mesmos. A visita proporciona a comunhão entre aqueles bens do património cultural e a natureza, apelando e sensibilizando para a preservação de ambas as realidades.

A relação Património e Natureza pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, de criatividade e de recreação, e nela reside um enorme potencial para um desenvolvimento cultural, social e económico equilibrados.