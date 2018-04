MUNICÍPIO DE MANGUALDE EFETUA RECENSEAMENTO DOS SEUS EMIGRANTES

Através do seu Gabinete de Apoio ao Emigrante, o Município de Mangualde encontra-se a desenvolver um projeto de investigação que consiste em recolher, harmonizar e analisar informação sobre a evolução e as características da emigração mangualdense de forma a compreender a dimensão da mesma, tendo em conta as relações existentes com a localidade de origem. Paralelamente, está a ser efetuado o recenseamento de todos os emigrantes mangualdenses que vivam atualmente no estrangeiro, para que este contribua para a definição e avaliação de políticas municipais de emigração.

Assim, e para que este objetivo seja atingido com a maior celeridade, o Município apela a que todos os emigrantes mangualdenses se registem na Plataforma do Emigrante, existente no Site do Município (http://mangualdensespelomundo.cmmangualde.pt/registo/), ou presencialmente no Gabinete de Apoio ao Emigrante.

É responsabilidade dos Municípios prestar atenção ao crescimento da população emigrante e habilitar/preparar a estrutura municipal para novos serviços de apoio aos emigrantes. Assim, consciente da importância da comunidade mangualdense dispersa pelo mundo e sentindo a necessidade de resposta, de forma eficiente, às solicitações e dificuldades com que os nossos emigrantes se deparam, o Município de Mangualde encara este desafio como uma responsabilidade, uma oportunidade e um investimento.

Uma responsabilidade, no sentido em que não pode haver distinção entre mangualdenses, quer residam ou não no concelho; uma oportunidade, pois através desta ferramenta pretende-se conhecer melhor a realidade da diáspora mangualdense e um investimento, uma vez que muitos destes mangualdenses, quando regressarem definitivamente a Mangualde, podem investir e ajudar a criar riqueza e valor acrescentado no concelho.