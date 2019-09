MUNICÍPIO DE MANGUALDE VOLTA A APOIAR ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO CONCELHO

CANDIDATURAS: 1 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO

O Município de Mangualde volta a apoiar os estudantes do Ensino Superior residentes do concelho através da atribuição de bolsas de estudo, cuja situação económica do respetivo agregado familiar não lhes permita frequentar um curso superior pelos seus próprios meios.

Os estudantes interessados podem candidatar-se a estas bolsas de estudo entre 1 de outubro e 15 de novembro, devendo, para isso, preencher o formulário próprio e entregá-lo no Gabinete de Ação Social de Mangualde. Regulamento e Boletim de Candidatura disponíveis em www.cmmangualde.pt.

A atribuição de bolsas de estudo por parte da Câmara Municipal é cumulativa com outras bolsas ou subsídios concedidos por outras instituições, desde que o valor que resulte da soma das mesmas não seja superior ao Indexante de Apoios Sociais (IAS), ou seja, 435.76€.

Podem candidatar-se à atribuição de bolsas de estudo os estudantes que preencham cumulativamente as seguintes condições: