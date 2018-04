Município de Oliveira de Frades iniciou recentemente a obra de “Fecho do Sistema de Abastecimento de Água” do Concelho

O Município iniciou, recentemente, a obra de “Fecho do Sistema de Abastecimento de Água” do concelho Esta obra, contratada pelo valor de 2.102,079,55€ + IVA terá o financiamento comunitário do fundo de coesão no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos de 1.312,357,50€ e permitirá o reforço do sistema de abastecimento de água desde Nespereira a Ribeiradio. De salientar que o abastecimento será efetuado através de água devidamente tratada pela Estação de Tratamento de Água.