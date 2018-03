Município de Oliveira de Frades participou na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa

O Município de Oliveira de Frades, representado pelo seu Presidente, Paulo Ferreira e

pela Vereadora, Clara Vieira participou na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, feira de

extrema importância com relevo nacional e internacional na área do turismo que

decorreu de 28 de fevereiro a 4 de março, na FIL.

Sendo o Turismo uma das áreas de desenvolvimento sustentável do nosso concelho, esta

participação permitiu, em parceria com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão

Lafões, dar a conhecer o produto endógeno gastronómico “Frango do Campo” e

divulgar o 1º Festival Gastronómico do Capão e da Polarda, através da Confraria

Gastronómica do Frango do Campo.

Para além disso, a presença do Município neste evento ficou marcada, também, pelo

Grupo de Cantares “Vozes D´Aldeia” que deu a conhecer as músicas e tradições do

concelho e da região.

Desta forma, o Município teve, assim, a oportunidade de divulgar algumas das

potencialidades do concelho.