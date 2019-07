Município de Oliveira de Frades presta homenagem de mérito desportivo a quatro associações

Ontem, dia 10 de julho, o Município prestou uma homenagem de mérito desportivo às equipas: Juvenis Femininas da ACOF, Seniores Masculinos de Ténis de Mesa da ACROF, Juniores Sub-19 do GDOF e Seniores Masculinos de Sporting Clube de Aveiro, da qual faz parte o atleta Jaime Ricardo Catarino, que se sagraram campeãs em

competições distritais, regionais e nacionais nas modalidades de andebol, ténis de mesa, futebol e natação adaptada.

No encerramento da cerimónia que decorreu no Cineteatro Dr. Morgado, o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, Paulo Ferreira, reconheceu o trabalho e dedicação dos atletas, Equipas Técnicas e respetivas Direções. Também a vereadora do Desporto e Lazer, Clara Vieira, usou da palavra para felicitar as equipas pelos

resultados alcançados que com este títulos projetam o nome de Oliveira de Frades na região e no país.