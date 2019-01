Município de Resende oferece tratamentos termais a seniores

À semelhança de anos anteriores, o Município de Resende encontra-se a promover o programa de incentivo ao Termalismo Sénior, que permite aos seniores do concelho, com idade igual ou superior a 65 anos e reformados por invalidez, beneficiar de uma semana de tratamentos termais, com transporte incluído, de forma gratuita, nas Termas de Caldas de Aregos.

O programa inicia-se no dia 18 de fevereiro de 2019, sendo que os interessados deverão fazer a sua inscrição até ao dia 11 de fevereiro, na Câmara Municipal de Resende, no Centro Cívico de S. Martinho de Mouros ou na Junta de Freguesia da sua área de residência.

De referir que as as Termas de Caldas de Aregos têm à disposição os seguintes tratamentos: Vias respiratórias (asma, bronquites, faringites, sinusites e rinites); Reumatologia (artrites, espondilose anquilosante, fibromialgia e osteoartrose); Dermatologia (atopias/alergias, psoríase e eczemas).

Se tem 65 ou mais anos de idade ou é reformado por invalidez e reside em Resende não perca a oportunidade de usufruir de um conjunto de tratamentos termais, que contribuirão para a sua saúde e bem-estar.