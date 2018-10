Município de Seia lança 3º Orçamento Participativo Escolar

Tens uma boa ideia? Tu podes melhorar a tua escola. Este é o desafio uma vez mais lançado aos alunos dos estabelecimentos de ensino do concelho de Seia, naquele que é o 3º Orçamento Participativo Escolar, um incentivo do Município de Seia ao envolvimento dos estudantes nas decisões que afetem os seus interesses e os da escola.

O período para apresentação de candidaturas inicia-se na próxima segunda-feira, dia 1 de outubro, e prolonga-se até 16 de novembro. Entretanto, do pré-escolar ao ensino superior, todos podem apresentar propostas para melhorar as condições da escola, desde que não integrem manutenções ordinárias ou reparações normais de equipamentos, e/ou desenvolver programas e atividades para a comunidade escolar, que se insiram no quadro de competências da Câmara Municipal e não dependam de pareceres/autorizações de entidades externas.

A verba destinada para a terceira edição do OP Escolas mantém-se, 20 mil euros, com cinco mil euros por projeto. As propostas podem ser transversais aos diversos ciclos de ensino e devem ser claras e precisas quanto ao seu âmbito e objetivo.

Integrados numa turma ou num grupo de alunos, mas sempre orientado por um docente, os estudantes podem submeter as propostas na plataforma on-line (www.seiaparticipa.pt). Após a apresentação, os projetos são validadas pela Comissão Técnica de Análise e Direções Escolares.

Posteriormente à análise de todas as propostas, inicia-se o período de votação, que decorre de 1 a 13 de dezembro e que também é exclusivamente na plataforma do OP Seia. No fim ganham os quatro projetos com mais votos, cujos resultados serão conhecidos a 14 de dezembro.

JUNTOS FAZEMOS ACONTECER!