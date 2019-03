Município de Seia promove território na BTL

O Município de Seia volta a firmar as suas potencialidades turísticas na Bolsa de Turismo de Seia (BTL), apresentando-se por estes dias num espaço de promoção próprio na maior feira nacional de turismo.

Aproveitando a montra de excelência que é a BTL, Seia apresenta-se no seu stand a partir de hoje e até domingo (dia 17) no pavilhão 2 da FIL. A autarquia cimenta a sua estratégia de promoção com propostas para visitar o concelho ao longo de todo o ano, congregando propostas abrangentes, com ofertas para diferentes e diversos públicos,alicerçadas sobretudo na riqueza do património natural, cultural e museológico.

Afirmando-se uma vez mais como porta de entrada da serra da Estrela, Seia é um destino privilegiado para o turismo de natureza, constituindo neste âmbito o Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) o ponto de partida para a descoberta da mais alta cadeia montanhosa do país. No pedestrianismo, impulsionado pela rede dos caminhos de montanha, no btt e demais desportos de natureza, mas também na oferta diversificada de espaços museológicos, com destaque para o Museu do Brinquedo, o Museu Natural da Electricidade, o Museu do Pão, o Museu Etnográfico do Rancho Folclórico de Seia, ou no turismo industrial (com o projeto “Rotas da Eletricidade”), são várias as ofertas para visitar o concelho nas quatro estações do ano.

Esta também é uma oportunidade para potenciar novos contactos, uma vez que a feira conta com os principais agências de viagem e operadores turísticos presentes no mercado português.