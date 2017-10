Município de Tarouca conquista primeira Bandeira Verde ECO XXI

A política de desenvolvimento sustentável que tem vindo a ser levada a cabo pelo Município de Tarouca conduziram ao seu reconhecimento e distinção com o galardão de Município ECOXXI, em cerimónia ocorrida no passado dia 28 de setembro, no Centro de Congressos do Estoril.

A atribuição da bandeira verde ECOXXI resulta do reconhecimento do trabalho realizado pelo município em prol do desenvolvimento sustentável, contemplando os domínios ambiental, social e económico. Os parâmetros avaliados vão desde a educação ambiental, ao turismo sustentável, passando pela qualidade da água e do ar, gestão de resíduos e saneamento, mobilidade e ordenamento do território e ainda a participação pública, emprego e informação ao munícipe, entre outros.

A iniciativa é da Associação Bandeira Azul da Europa que este ano distinguiu 47 municípios.