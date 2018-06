Município de Tondela aprova protocolos no valor de 160 mil euros para Bombeiros de Tondela e do Vale de Besteiros

O Município de Tondela aprovou hoje dois protocolos de colaboração a celebrar com os Bombeiros Voluntários de Tondela e com os Bombeiros Voluntários do Vale de Besteiros, no montante total de 160 mil euros.

Os dois protocolos de colaboração foram aprovados por unanimidade em reunião do executivo, que decorreu ao longo da manhã de hoje.

O apoio financeiro, a atribuir pelo Município de Tondela à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tondela, em 2018, é de 87.865,93 euros.

Já o apoio financeiro a atribuir, em 2018, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Vale de Besteiros é de 72.124,07 euros.

Estes apoios preveem apoiar as atividades das duas associações humanitárias, em particular no domínio da Proteção Civil, assim como ajudar na comparticipação de custos de dois recursos humanos contratados por essas instituições.

Nestes apoios, ainda se deve referir a comparticipação para a equipa de intervenção permanente (EIP) e eventuais apoios na aquisição de bens.

Ao longo desta manhã foram ainda aprovados protocolos de colaboração com as juntas de freguesia de Castelões, Tonda, Lobão da Beira, Guardão, Molelos, Parada de Gonta e Canas de Santa Maria, num valor que ronda os 225 mil euros.

Estes protocolos servem para beneficiar ou alargar cemitérios destas freguesias, entre outras beneficiações ou aquisições.

Realce ainda para dois protocolos com o Rugby Clube de Tondela e com o Sporting Clube de Nandufe, num valor que ultrapassa os 45 mil euros, para infraestruturas desportivas.

De recordar que, já na última reunião do executivo, tinham sido aprovados idênticos protocolos com diversas associações e juntas/uniões de freguesia, num montante que ultrapassa os 150 mil euros.

De acordo com o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, com estes protocolos é dado “um forte contributo para a coesão territorial e para o reforço de políticas de proximidade”.