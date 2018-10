Município de Tondela assina protocolos com movimento associativo a 19 de outubro

O Município de Tondela vai assinar, no próximo dia 19 de outubro (sexta feira), pelas 21:00, os protocolos com o movimento associativo concelhio. A cerimónia irá decorrer no Auditório Municipal de Tondela.

Ao todo serão assinados 125 protocolos com 125 coletividades, num montante global que ronda os 1,2 milhões de euros. Cerca de 750 mil euros serão destinados ao apoio ao desenvolvimento da atividade, enquanto que cerca de 400 mil euros servirão para apoiar requisitos em termo de segurança.

O apoio do Município de Tondela às associações, clubes e demais instituições é anualmente preconizado através de protocolos de colaboração, visando apoiar a atividade associativa dinamizada por cada uma das coletividades em cada uma das freguesias/uniões de freguesias.

O apoio financeiro e em espécie tem-se demonstrado de significativa importância na estruturação, dinamização e potencialização do movimento associativo concelhio.

No decorrer deste ano, o Município de Tondela entendeu ajudar as associações no levantamento das condições de segurança dos seus espaços físicos. Após esse levantamento, torna-se necessário adaptar/ajustar os referidos espaços públicos de condições de segurança legalmente exigidas.

Desta forma, nos protocolos de colaboração, agora a firmar e, para além das habituais rúbricas de apoio ao desenvolvimento da atividade, estão inscritas verbas de apoio que permitam regularizar os espaços públicos, carenciados de tais necessidades.