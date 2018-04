Município de Tondela comemora Dia Mundial da Dança com diferentes ritmos

O Município de Tondela vai comemorar o Dia Mundial da Dança, que se assinala a 29 de abril, com diferentes ritmos. As comemorações incluem a iniciativa “Até Danças Tondela”, que vai já na quarta edição.

Este ano as comemorações do Dia Mundial da Dança realizam-se ao longo de dois dias, 28 e 29 de abril, com iniciativas a decorrerem no Pavilhão Municipal e no Parque Urbano.

No dia 28 de abril, o Parque Urbano de Tondela será palco de uma aula aberta Dance Fusion Kids, por volta das 15:00. Às 17:00, o mesmo local acolhe a apresentação Dance & Gym.

À noite, às 21:30, terá lugar um acantonamento no Pavilhão Municipal.

No dia 29 de abril, pelas 10:00, terá início um Peddy Paper Dance, pela Associação de Educação Física Desporto Tondela (AEFDT).

Para a tarde estão previstos dois workshops: às 14:30 o workshop e apresentação de Ritmos Africanos, com Elizabete Silva (Betty) e Walter Moraes; e às 16.00 o workshop e apresentação de Dança Criativa, com Davide Centeio.

A fechar o dia, por volta das 17:15, Taxi Dancer – Grupo de Danças Afro Latinas da Pedra do Cuco- Coelhoso, Tondela

Esta iniciativa do Município de Tondela conta com a colaboração da Associação de Educação Física e Desporto de Tondela e do Grupo de Danças Afro Latinas do Centro Cultural e Desportivo Pedra do Cuco.