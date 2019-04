Município de Tondela e ACERT comemoram 25 de Abril

A ACERT, em parceria com o Município de Tondela, apresenta na noite do próximo dia 24 de abril, um concerto de Samuel Úria, um dos músicos mais criativos e com maior identidade no panorama atual, que estará “em casa” a celebrar Abril.

O concerto está agendado para as 21:30 e terá lugar no Largo da República, contando com a participação de um coro de jovens da região.

Samuel Úria, natural de Tondela, apresenta algumas das suas canções, “perfumadas com poemas que são hinos de uma visão social e poética de grande identidade”.

Neste concerto Samuel Úria apresenta-se com a sua banda, para um concerto assente nas canções da sua discografia – Teimoso, Não Arrastes O Meu Caixão, Lenço Enxuto, juntar-se-ão aos mais recentes temas – Fusão, Ferrugem ou Vem de Novo, publicados no mini álbum Marcha Atroz.

Para assinalar o 45º aniversário do 25 de Abril, terá ainda lugar a colocação da intervenção plástica, feita pela Escola Secundária de Tondela, no Pavilhão Municipal de Tondela.

Intitulada “O Cravo”, esta pintura ou obra gráfica, alude a um dos acontecimentos históricos do país mais marcante, sendo levada a cabo por alunos de Artes da turma 10º E, da Escola Secundária de Tondela e o seu professor, Manuel Paraíba.