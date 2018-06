Município de Tondela homenageou juniores do CDT

O plantel dos juniores, equipa técnica e direção do Clube Desportivo de Tondela (CDT) foram homenageados pelo Município de Tondela, ao final da tarde de ontem, dia 29 de maio, numa receção no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Aos juniores do CDT foram entregues uma medalha e a faixa de campeões nacionais da 2ª Divisão, em jeito de reconhecimento pela época brilhante que desenvolveram.

Nesta ocasião, o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, realçou a importância da formação no clube ‘auriverde’, congratulando-se com a sua capacidade e projeção estratégica.

“É preciso acreditar e ousar. É uma enorme satisfação, mais uma vez, abrir estas portas para comemorar mais este feito”, referiu.

Já o treinador José Pipo aproveitou para destacar a organização do clube, que contribuiu para que esta tivesse sido “uma época de sonho”, enquanto que o presidente Gilberto Coimbra deixou a garantia de que vai continuar a dar sempre as condições necessárias às camadas jovens, para que possam “fornecer jogadores à equipa A”.

A cerimónia contou também com a presença do presidente da Associação de Futebol de Viseu, José Alberto Ferreira, que evidenciou o trabalho que o CDT vem desenvolvendo na região, sendo mesmo “o único com certificação na formação”.

“Sinto-me orgulhoso por ter um clube desta dimensão na minha associação de futebol”, apontou.