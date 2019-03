Município de Tondela promove diferenciação pedagógica com Laboratórios Vivos

O Município de Tondela, em parceria com a CIM Dão Lafões, dá expressão ao projeto Laboratórios Vivos, que visa promover o sucesso, a inclusão e a qualidade educativa nas áreas de Inglês, Matemática e Ciências, centrando-se no apoio em contexto escolar, nomeadamente em sala de aula, e com trabalho colaborativo e interdisciplinar, introduzindo novas metodologias de aprendizagem e a diferenciação pedagógica.

Este projeto iniciou-se nos dois Agrupamentos de Tondela: Cândido Figueiredo e Tomaz Ribeiro, em abril de 2018, com a técnica de Ciências Experimentais. As restantes técnicas (uma de Inglês e duas de matemática) juntaram-se ao projeto em setembro de 2018.

A intervenção destas quatro técnicas é feita através de acompanhamento e reforço de aprendizagens em função das necessidades dos alunos, desde o pré-escolar ao 12º ano, utilizando metodologias e práticas pedagógicas de complementaridade com recurso a atividades didáticas lúdicas, experimentais e tecnológicas.

Cerca de 700 alunos nas Ciências Experimentais

No que toca as Ciências Experimentais, são abrangidos por estas atividades os alunos do pré-escolar, do 1º Ciclo e do 12º ano dos agrupamentos de escolas de Tondela, num total de cerca de 700 alunos.

São efetuadas atividades experimentais para temáticas abordadas em sala de aula, ou, para temáticas com importância social e quotidiana, com o objetivo de despertar o interesse dos alunos para as Ciências.

Salienta-se ainda o fato de que ser “cientista” não passa apenas por fazer umas brincadeiras no laboratório, mas sim por planificar, preparar e controlar as atividades experimentais, para que os resultados sejam válidos, dando sentido ao “método científico”.

Para além das atividades em contexto de sala de aula, foi também organizada uma Feira de Ciência, no Mercado Velho, em Tondela, com a colaboração dos alunos do 12º Ano de Química do Agrupamento de Escolas Tomaz Ribeiro, que durante dois dias apresentaram experiências variadas aos alunos do 7º e 8º anos. Desta feira resultará uma aplicação para telemóvel, ainda a ser desenvolvida, com os procedimentos de todas as experiências apresentadas na feira.

Inglês chega a quase 500 alunos

No que respeita a área de inglês, a técnica consciencializa e motiva os 460 alunos dos 2º, 3º ciclos e secundário, dos agrupamentos Cândido Figueiredo e Tomaz Ribeiro, para a importância do inglês no seu futuro académico, através de atividades lúdicas dentro e fora da sala de aula.

Realizam-se atividades em prol da desinibição dos alunos, com o objetivo de desenvolver a parte da oralidade, para obter uma maior participação destes durante as aulas de inglês.

No primeiro período, fizeram-se atividades de domínio intercultural relacionadas com o ‘Halloween’, onde foi contada e dramatizada (e posteriormente gravada) uma história de terror, em contexto de sala de aula, numa turma do 8º ano da Escola Secundária de Tondela.

Foi elaborado um ‘Thanksgiving Quilt’, na Escola Secundária de Molelos, com as turmas dos 7º, 8º e 10º, da professora titular, onde os alunos expressaram, individualmente, a sua gratidão pelas bênçãos recebidas, ficando exposto na respetiva escola, para mais tarde recordarem.

Na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Carlos Mota Pinto, da Lajeosa do Dão, no dia de S. Valentim, os alunos do 7º ano entregaram os postais/cartas de amor aos alunos do 1º e 3º ciclos.

A técnica faz apoio individualizado aos 2º, 3º ciclos e secundário, dentro e fora da sala de aula, bem como dinamiza um clube de inglês, nas escolas E.B. 2/3 do Caramulo, Escola Secundária de Tondela, Escola Secundária de Molelos e na E.B. 2/3 da Lajeosa do Dão, que todos os alunos podem frequentar. No clube valoriza-se cada aluno, estimulando o seu desenvolvimento de aprendizagem e habilidades, e claro, permitindo uma troca de experiências e conhecimentos entre todos, gerando mais integração.

Consolidação dos conteúdos da Matemática

Com vista à promoção do sucesso escolar dos alunos, as técnicas de Matemática apoiam o trabalho desenvolvido em contexto escolar, através do trabalho cooperativo entre os docentes e as técnicas, pelo reforço do trabalho autónomo do aluno, fundamental para a consolidação dos conteúdos, permitindo uma melhor gestão dos trabalhos na sala de aula, em turmas marcadas por ritmos de aprendizagem diferentes, prestando um maior acompanhamento aos alunos.

Também são ministrados apoios individualizados e/ou a par tendo como base a estruturação da aprendizagem em pequenas etapas e de forma sequencial, possibilitando a sistematização e consolidação de conceitos aprendidos, no sentido de manter e reforçar a capacidade de memorização e o gosto pelo estudo.

Para concretização e desenvolvimento de algumas atividades recorre-se à execução de jogos lúdico/didáticos adaptados aos conteúdos programáticos.

São objetivos deste projeto o desenvolvimento de capacidades de raciocínio lógico e de atenção/concentração, bem como de atitudes de autoconfiança, responsabilidade e integração na escola e a promoção do gosto pela matemática.

Neste sentido, são abrangidos nos dois Agrupamentos de Escolas de Tondela: 150 alunos do 1º Ciclo através do apoio dentro da sala de aula e apoio individualizado; 60 alunos do 2º ciclo dentro da sala de aula e apoio individualizado; 217 alunos do 3º ciclo através do apoio na sala de aula.

Na Escola do Caramulo, do Agrupamento de Escolas Tomaz Ribeiro, é feita a dinamização do Clube da Matemática: em que mensalmente é apresentado um cartaz com a vida e obra de um matemático e ainda um desafio a ser resolvido pelos alunos. Semanalmente há jogos matemáticos em sala própria. Podem participar todos os alunos interessados do 2º e 3º ciclo, num total de 77.

Outra das atividades efetuadas foi a apresentação e treinos para o Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (1º, 2º e 3º ciclos), que envolveu cerca de 100 alunos.