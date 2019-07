Município de Viseu aprova contrato de arrendamento com opção de compra das antigas Instalações da Sumol Compal

Aquele espaço passará a acolher o centro logístico municipal

O Executivo Municipal aprovou a minuta do contrato de arrendamento com opção de compra das antigas instalações da Sumol Compal em Viseu, para instalação do seu centro logístico municipal.

Com este contrato de arrendamento o Município poderá usufruir desde já destas instalações para usufruto das oficinas municipais e ficará com a opção de compra por um valor de 2,28 milhões de euros que pretende candidatar a fundos do IFFRU – Apoios Financeiros à Reabilitação Urbana.

Recorde-se que já neste ano o Município aprovou uma ARU para recuperação desta zona, reabilitará e procederá a requalificação destas instalações industriais devolutas, localizadas na periferia do centro urbano e com uma acessibilidade privilegiada a vários eixos rodoviários estruturantes. Inclui-se também o lote industrial onde se localizam as oficinas gerais dos SMAS

Com esta decisão, a Câmara Municipal de Viseu cumpre o duplo objetivo estratégico de concentrar os diversos serviços municipais num único local, podendo criar economias de escala e de melhoria da eficiência e eficácia dos respetivos serviços municipais e, por outro lado, possibilita a reabilitação e requalificação de um conjunto edificado de uso industrial atualmente devoluto.

Assim permite-se ainda melhorar a organização e o modo de funcionamento de muitos serviços logísticos da Autarquia que se encontram atualmente disseminados pelo concelho. A concentração dos serviços municipais possibilita economia de escala e uma resposta mais célere e eficiente às solicitações da população. Nesse sentido, a opção pelas instalações da fábrica da Sumol Compal permite tirar partido da sua localização e boas acessibilidades, recuperando o edificado e dando novas funções a este antigo espaço industrial que desempenha um importante papel no contexto urbanístico da cidade, fomentando-se, simultaneamente, uma intervenção mais ampla no território envolvente.