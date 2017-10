Município de Viseu intensifica redução de consumos públicos de água

Sistemas de rega foram desligados ou reduzidos em todos os pontos do concelho. Combate a fugas prossegue

Tendo em vista reduzir significativamente os consumos de água públicos, no atual contexto de seca severa e reduzidas disponibilidades hídricas, o Município de Viseu pôs em marcha nas últimas semanas um plano de redução ou suspensão do funcionamento sistemas de rega no concelho.

São exemplos dessas medidas de contingência o desligamento dos dispositivos de rega da Avenida da Europa e das Circulares Norte e Sul e das estradas nacionais 231 e 16, que por si só representam 93 mil metros quadrados de área verde. Neste momento e até que o período de seca termine, não está prevista a reabertura destes sistemas.

Os espaços verdes do concelho, incluindo da cidade, de bairros periféricos e tutelados pelas Freguesias, passaram também a ser regados em regime mínimo, na maioria dos casos duas vezes por semana e durante um período não superior a 7 minutos. As Freguesias estão a ser sensibilizadas e envolvidas neste esforço coletivo.

O Município não põe de parte a adoção de medidas de contenção mais rigorosas nos próximos dias, em função do agravamento da situação de seca, com o objetivo de salvaguardar a prioridade de disponibilidade de água para consumo da população, numa situação de normalidade.

Neste contexto, o Município de Viseu intensificou também a campanha de sensibilização “Viseu ajuda a poupar” junto da população e de turistas, designadamente através das suas redes sociais, com dicas práticas de redução de consumos.

O Município apela a um consumo especialmente racional e consciente da água pública no atual momento, por parte de todos os munícipes, dos serviços municipais, das indústrias e comerciantes, das escolas e da hotelaria.

“A água é hoje, mais do que nunca, um bem escasso e valioso. A sua salvaguarda é uma prioridade que tem de unir todos sem exceção”, apela o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques.

O combate a fugas de água pública é outra das prioridades da Águas de Viseu. Situações de rutura poderão ser comunicadas através dos números de telefone 963 391 298 ou 232 431 914.

Os níveis de disponibilidade de água na albufeira de Fagilde conhecem atualmente mínimos históricos, na ordem dos 20 por cento da capacidade instalada. Alguns depósitos de água do norte do concelho são já abastecidos através do recurso a cargas de camião-cisterna.

J.Sobrado