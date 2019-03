Município de Viseu investe 142 mil euros na Atividade Sénior

Assinados 66 protocolos de colaboração com parceiros e promotores locais da 13ª edição do programa municipal

O Município de Viseu assinou esta segunda-feira, 25 de março, os protocolos de colaboração com parceiros e promotores locais da 13ª edição do programa Atividade Sénior. No total, foram assinados 66 protocolos de colaboração com as 25 Juntas de Freguesia do Concelho, 65 promotores locais e 1 parceiro dinamizador da atividade complementar de xadrez, no valor de cerca de 142 mil euros.

“A Atividade Sénior é um emblema da qualidade de vida para todos em Viseu. É uma marca de solidariedade e um reflexo de uma comunidade feliz. Temos um grande orgulho neste trabalho”, congratulou-se o Presidente da Câmara, Almeida Henriques, durante a sessão, que decorreu na sede da Junta de Freguesia de Mundão.

O autarca lembrou que “para conseguirmos atingir um bom nível de qualidade de vida é necessário adotarmos um estilo de vida ativo”, daí que o objetivo seja ter uma “população sénior cada vez mais ativa, mais saudável e mais feliz”.

O programa Atividade Sénior, atualmente na 13ª edição, conta com cerca de 2.450 participantes distribuídos por 113 grupos de atividade nas 25 freguesias do Concelho de Viseu. Ao longo do ano, estão previstas cerca de 13 mil horas de atividades distribuídas entre aulas regulares e complementares, assim como atividades pontuais, de monitorização e ações de sensibilização.