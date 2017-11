Município de Viseu lança concurso para atribuição de 20 bolsas de estudo

Bolsas anuais destinam-se a alunos do Ensino Superior de famílias carenciadas e numerosas do concelho. Candidaturas decorrem até 15 de novembro

O Município de Viseu tem aberto até 15 de Novembro a fase de candidaturas para a atribuição de 20 bolsas de estudo aos alunos do Ensino Superior de famílias numerosas e carenciadas do concelho.

O montante anual da bolsa de estudo é de 900 euros. Podem candidatar-se a este concurso alunos que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior no território nacional, com vista à obtenção da licenciatura. A residência do agregado familiar no concelho de Viseu há pelo menos três anos é também requisito para o candidato, para além do aproveitamento escolar.

Os interessados devem apresentar a sua candidatura mediante a apresentação de formulário próprio e respetivos documentos. Toda a informação está disponível no portal do Município, em www.cm-viseu.pt.

Para o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, “este é um compromisso que o Município renova pelo terceiro ano letivo consecutivo, com impacto direto e real na formação académica dos nossos jovens. É uma das muitas medidas das quais já não abrimos mão no apoio às famílias carenciadas e numerosas de Viseu. É um estímulo e voto de confiança nos nossos jovens, que serão os mais beneficiados”.

Doze destas bolsas são reservadas aos alunos provenientes de famílias numerosas, com 3 ou mais elementos, com privilégio para os casos com menor rendimento financeiro. As restantes oito visam estudantes de agregados familiares em situação de carência financeira.

Nos últimos dois anos letivos – 2015/2016 e 2016/2017 –, o Município de Viseu atribuiu já perto de 32 mil euros em bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior. Para além destas, a autarquia promove ainda o apoio a alunos do ensino artístico, nomeadamente da música e da dança, no Conservatório Regional de Música e na escola “Lugar Presente”. Brevemente, serão também lançadas candidaturas para atribuição de bolsas de estudo em ambas as áreas.