Município de Viseu realiza operação de abate de árvores em risco no Parque Aquilino Ribeiro

Operação preventiva zela pela segurança e levará ao abate de exemplares em elevado estado de degradação

Realiza-se esta semana e até à próxima sexta-feira, 25 de agosto, uma operação de abate de árvores secas e em risco no Parque Aquilino Ribeiro, em Viseu. Os trabalhos visam, sobretudo, assegurar a segurança de visitantes do parque.

Esta operação surge no âmbito do projeto de inventário arbóreo da cidade-jardim, desenvolvido em colaboração entre o Município de Viseu, a QUERCUS, a Associação para o Desenvolvimento e a Investigação de Viseu (ADIV) e a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro (UTAD), que tem também por objetivo a estruturação de um “manual de boas práticas” para a correta plantação, manutenção e salvaguarda do património arbóreo.

A decisão é anterior ao acidente trágico ocorrido no arquipélago da Madeira.

Depois de uma avaliação das árvores existentes naquele Parque foram15 as árvores identificadas como em situação de “avançado estado de degradação”. Os exemplares em causa encontram-se maioritariamente secas ou com fungos, o que acentua, progressivamente, a sua fragilidade e consequente risco de queda.

A curto prazo, e ao invés da replantação de novos exemplares, é opção privilegiar a regeneração natural através das sementes deixadas pelas espécies já existentes e com melhor capacidade de adaptação às condições do parque. Nalguns casos, a proximidade do muro que delimita o espaço é também um fator considerado para a não replantação.

O Município de Viseu apela à melhor compreensão dos munícipes para a possibilidade de, durante estes dias, algumas zonas do parque estarem restritas ou condicionadas por questões de segurança.

J. Sobrado

Foto : Panoramic