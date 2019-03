Município de Viseu realiza rastreio da visão a 6 mil alunos

Iniciativa decorre no âmbito do Viseu Educa e tem início esta quarta-feira na Escola Secundária Viriato

O Município de Viseu realiza esta quarta-feira, dia 27 de março, o 5º Rastreio da Visão, dirigido a todos os alunos do 3º ano e pela primeira vez, a nível nacional, a todos os alunos do 9º ano e do ensino secundário do Concelho de Viseu.

A iniciativa, inserida no programa municipal Viseu Educa, envolve todos os agrupamentos de escolas, escolas secundárias e profissionais e colégios do concelho de Viseu e cerca d 6 mil alunos.

O lançamento do 5º Rastreio da Visão realiza-se pelas 10h30 desta quarta-feira, na Escola Secundária Viriato, seguindo-se pelas 11h30, o rastreio aos alunos do 10.º ano na Biblioteca Inclusiva daquele estabelecimento de ensino.

Nesta ação estarão presentes todos os parceiros, além do designer português Miguel Neiva, autor do código ColorADD – sistema de identificação de cores para daltónicos, e de representantes das 2 óticas locais que prontamente se disponibilizaram para operacionalizar o rastreio aos alunos, assumindo a sua responsabilidade social.

O 5º Rastreio da Visão é realizado em parceria com o Centro de Recursos TIC do Ensino Especial de Viseu, o ColorADD Social, a Rede de Bibliotecas Escolares, as óticas Ergovisão e Alberto Oculista e as escolas públicas e privadas do Município.